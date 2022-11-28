 Неожиданный итог дерби. Кривбасс - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Неожиданный итог дерби. Кривбасс - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Неожиданный итог дерби. Кривбасс - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Неожиданный итог дерби. Кривбасс - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Календарь 15-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Кривбасс" принимал "Днепр-1".

Поединок выдался действительно интересным и с очень неожиданным результатом.

Криворожцы обыграли лидера чемпионата со счетом 2:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 пен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде