Неожиданный итог дерби. Кривбасс - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Календарь 15-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Кривбасс" принимал "Днепр-1".
Поединок выдался действительно интересным и с очень неожиданным результатом.
Криворожцы обыграли лидера чемпионата со счетом 2:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 пен.
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