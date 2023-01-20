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Первое поражение на сборах. Днепр-1 - Ракув 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Первое поражение на сборах. Днепр-1 - Ракув 1:3. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" провел свой третий спарринг на сборах в турецком Белеке.

В пятницу, 20 января, днепряне сыграли с польским "Ракувом" и уступили со счетом 1:3.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Днепр-1" - "Ракув" 1:3

Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65 (пенальти), Петрасек, 80

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В статье: СК Днепр-1 Ракув (Ченстохова)
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