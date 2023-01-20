Первое поражение на сборах. Днепр-1 - Ракув 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" провел свой третий спарринг на сборах в турецком Белеке.
В пятницу, 20 января, днепряне сыграли с польским "Ракувом" и уступили со счетом 1:3.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65 (пенальти), Петрасек, 80
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