Первое поражение на сборах. Днепр-1 - Ракув 1:3. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" провел свой третий спарринг на сборах в турецком Белеке.

В пятницу, 20 января, днепряне сыграли с польским "Ракувом" и уступили со счетом 1:3.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Днепр-1" - "Ракув" 1:3

Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65 (пенальти), Петрасек, 80