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Заявка на лидерство. Winter Cup 2023. Ворскла - Левадия 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Заявка на лидерство. Winter Cup 2023. Ворскла - Левадия 3:2. Видео голов и обзор матча

fcilevadia.ee

Новина українською

Полтавская "Ворскла" одержала победу в первом туре товарищеского турнира Winter Cup, который в эти дни проходит в Турции.

Полтавчане в результативном матче одолели эстонскую "Левадию".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Левадия" (Таллин, Эстония) 3:2

Голы: Латинович 13 (авт.), Степанюк 40, Сефери 45 – Фелисио 61, Фелисио 64

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В статье: Ворскла (Полтава) ФКИ Левадия (Таллинн)
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