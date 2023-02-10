Заявка на лидерство. Winter Cup 2023. Ворскла - Левадия 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcilevadia.ee
Полтавская "Ворскла" одержала победу в первом туре товарищеского турнира Winter Cup, который в эти дни проходит в Турции.
Полтавчане в результативном матче одолели эстонскую "Левадию".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Латинович 13 (авт.), Степанюк 40, Сефери 45 – Фелисио 61, Фелисио 64
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