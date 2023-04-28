Первая виктория Шовковского. Металлист - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче 23-го тура УПЛ "Металлист" в Ужгороде принимал "Динамо". И это был первый матч Александра Шовковского в качестве исполняющего обязанности главного тренера киевлян.
Харьковчане долго держались, но удаление Романюка в самом начале второго атйма все-таки сделало свое дело. В последние 20 минут "Динамо" забило трижды, в то время как харьковчане сподобились только на один гол.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Александр Сирота 70, Владислав Ванат 75, Константин Вивчаренко 90+1
Удаление: Юрий Романюк 49
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