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Первая виктория Шовковского. Металлист - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Первая виктория Шовковского. Металлист - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ "Металлист" в Ужгороде принимал "Динамо". И это был первый матч Александра Шовковского в качестве исполняющего обязанности главного тренера киевлян.

Харьковчане долго держались, но удаление Романюка в самом начале второго атйма все-таки сделало свое дело. В последние 20 минут "Динамо" забило трижды, в то время как харьковчане сподобились только на один гол.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Динамо" 1:3

Голы: Александр Сирота 70, Владислав Ванат 75, Константин Вивчаренко 90+1

Удаление: Юрий Романюк 49

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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