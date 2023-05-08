И месть моя страшна. Рух - Ингулец 3:0. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ Рух принимал Ингулец.

Скандальные отношения команд в последнее время переместились на поле, где львояне отомстили за все.

3:0, сильная победа Руха, и как все было – смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Ингулец 3:0

Голы: Уив Соломон-Отабор 14, Юрий Климчук 48, Юрий Климчук 90+3