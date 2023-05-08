И месть моя страшна. Рух - Ингулец 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcrukh.com
В рамках 25-го тура УПЛ Рух принимал Ингулец.
Скандальные отношения команд в последнее время переместились на поле, где львояне отомстили за все.
3:0, сильная победа Руха, и как все было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Уив Соломон-Отабор 14, Юрий Климчук 48, Юрий Климчук 90+3
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