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И месть моя страшна. Рух - Ингулец 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

И месть моя страшна. Рух - Ингулец 3:0. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ Рух принимал Ингулец.

Скандальные отношения команд в последнее время переместились на поле, где львояне отомстили за все.

3:0, сильная победа Руха, и как все было – смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Ингулец 3:0

Голы: Уив Соломон-Отабор 14, Юрий Климчук 48, Юрий Климчук 90+3

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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