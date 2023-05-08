Гонка продолжается. Заря - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
В рамках 25-го тура УПЛ Заря принимала Металлист 1925.
Луганчане подтвердили свои паретеезии, разгромив соперника со счетом 3:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Евгений Шахов 7, Назарий Русин 48, Эдуардо Герреро 52
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