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Гонка продолжается. Заря - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Гонка продолжается. Заря - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ Заря принимала Металлист 1925.

Луганчане подтвердили свои паретеезии, разгромив соперника со счетом 3:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Заря - Металлист 1925 3:0

Голы: Евгений Шахов 7, Назарий Русин 48, Эдуардо Герреро 52

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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