Надежный результат без переплат. ФК Львов - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

Если писать правильно, ТО ВИДЕО ГОЛА.., второго гола в этом матче так и не последовало. Хотя честно говоря я ждал во втором тайме когда-же наконец ЧЕРНОМОРЕЦ начудит и пропустит гол в свои ворота. Обошлось, но это не делает чести ни игрокам, ни тренеру. Результат ЕСТЬ, а за саму игру - НЕУД...