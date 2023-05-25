Надежный результат без переплат. ФК Львов - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
chornomorets.football
В 28-м туре УПЛ Черноморец на выезде играл против уже вылетевшего из УПЛ Львова.
Игра получилась не самой динамичной, но все-таки моряки больше владели инициативой и свой гол все-таки забили.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Владимир Салюк 23
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
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