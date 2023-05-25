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Надежный результат без переплат. ФК Львов - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор матча

Надежный результат без переплат. ФК Львов - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

chornomorets.football

Новина українською

В 28-м туре УПЛ Черноморец на выезде играл против уже вылетевшего из УПЛ Львова.

Игра получилась не самой динамичной, но все-таки моряки больше владели инициативой и свой гол все-таки забили.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - Черноморец 0:1

Гол: Владимир Салюк 23

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 17:46
ГРИ не издевайся над болейшиками не выпускай хлам Штогрина-Политыло -Белого-Селина -Гладкого--когда они на поле это хана --хватит они показали как надо играть в 1 круге --11 очей--от них надо избавляться уже можешь начинать --даже не заметите что их нет
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 17:39
ЧО игры нет да ещё ГРИ выпускает 2 хлама Штогрина-Политыло-зачем эти пустышки на поле --есть молодые ребята которые хоть бегать будут а не стоять и ждать чего то --лучше ищите голкипера договаривайтесь о Алефиренко -Авагимяне --можно пригласить Бугая на шару вы это любите
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jnp49 (ОДЕССА)
25.05.2023 в 17:08
Если писать правильно, ТО ВИДЕО ГОЛА.., второго гола в этом матче так и не последовало. Хотя честно говоря я ждал во втором тайме когда-же наконец ЧЕРНОМОРЕЦ начудит и пропустит гол в свои ворота. Обошлось, но это не делает чести ни игрокам, ни тренеру. Результат ЕСТЬ, а за саму игру - НЕУД...
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