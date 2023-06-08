Украинский футболисты в политике - ВИДЕО
Это было бы смешно, если б не было так грустно
Футбол и политика понятия, которые часто пересекаются. В случае с этими героями видео эти понятия объединились. Подборка футболистов, пробовавших себя в украинской политике.
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