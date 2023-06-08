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Украинский футболисты в политике - ВИДЕО

Видео
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Это было бы смешно, если б не было так грустно

Украинский футболисты в политике - ВИДЕО

Новина українською

Футбол и политика понятия, которые часто пересекаются. В случае с этими героями видео эти понятия объединились. Подборка футболистов, пробовавших себя в украинской политике.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Мирон Маркевич Виталий Кварцяный Олег Блохин Игорь Беланов
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