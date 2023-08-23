Выгрызли ничью. Спартак Трнава – Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" провел свой первый матч после увольнения Александра Кучера.

Днепряне провели тяжелейший матч против "Спартака" из Трнавы. Команда провела почти весь матч вдесятером из-за удаления в самом начале, а в концовке заработала и вторую красную карточку.

Тем не менее, украинская команда смогла выгрызть ничью. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Спартак” Трнава – "СК Днепр-1” 1:1

Голы: Офори 55 – Пихаленок 67 (пен.)

Удаления: Сарапий 9, Когут 89