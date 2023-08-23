Выгрызли ничью. Спартак Трнава – Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
"Днепр-1" провел свой первый матч после увольнения Александра Кучера.
Днепряне провели тяжелейший матч против "Спартака" из Трнавы. Команда провела почти весь матч вдесятером из-за удаления в самом начале, а в концовке заработала и вторую красную карточку.
Тем не менее, украинская команда смогла выгрызть ничью. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Офори 55 – Пихаленок 67 (пен.)
Удаления: Сарапий 9, Когут 89
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
- Динамо - Бешикташ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Пытались, но не смогли. Заря — Александрия 0:0. Видеообзор матча
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн