  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Выгрызли ничью. Спартак Трнава – Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Выгрызли ничью. Спартак Трнава – Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Выгрызли ничью. Спартак Трнава – Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Новина українською

"Днепр-1" провел свой первый матч после увольнения Александра Кучера.

Днепряне провели тяжелейший матч против "Спартака" из Трнавы. Команда провела почти весь матч вдесятером из-за удаления в самом начале, а в концовке заработала и вторую красную карточку.

Тем не менее, украинская команда смогла выгрызть ничью. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Спартак” Трнава – "СК Днепр-1” 1:1

Голы: Офори 55 – Пихаленок 67 (пен.)

Удаления: Сарапий 9, Когут 89

По теме
yellow-arrow
Перестрелка в Одессе. Черноморец - Динамо 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Победа, которая привела к увольнению. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ворскла все же смогла. Верес - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде