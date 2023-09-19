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Стартовая катастрофа. Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Порту 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Стартовая катастрофа. Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Порту 1:4. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА 2023/24 матчем против "Порту".

Матч команде Алексея Белика откровенно не удался – "горняки" разгромно проиграли, пропустив четыре гола и забив гол престижа лишь на 90+1 минуте.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" U19 – "Порту" U19 1:4

Голы: Пушкарев 90 - Мора Карвалью 7, Мора Карвалью 32, Мейрелеш (пен.) 38, Джало 54

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.09.2023 в 22:54
не чего страшного основа тоже так влетит --если не хуже
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