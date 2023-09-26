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Убийственный friendly fire Сапуги. Рух - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Убийственный friendly fire Сапуги. Рух - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

Календарь матчей 1/8 финала Кубка Украины открывал поединок, в котором "Рух" принимал "Александрию".

Хозяева имели некоторое преимущество, но вынести из него результат не смогли. Более того, после собственной ошибки, автогола Сапуги уже на 90+4 минуте, остались без четвертьфинала.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Рух" - "Александрия" 0:1

Голы: Сапуга (90+4, автогол)

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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