Убийственный friendly fire Сапуги. Рух - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Календарь матчей 1/8 финала Кубка Украины открывал поединок, в котором "Рух" принимал "Александрию".

Хозяева имели некоторое преимущество, но вынести из него результат не смогли. Более того, после собственной ошибки, автогола Сапуги уже на 90+4 минуте, остались без четвертьфинала.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Рух" - "Александрия" 0:1

Голы: Сапуга (90+4, автогол)