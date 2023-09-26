Убийственный friendly fire Сапуги. Рух - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcrukh.com
Календарь матчей 1/8 финала Кубка Украины открывал поединок, в котором "Рух" принимал "Александрию".
Хозяева имели некоторое преимущество, но вынести из него результат не смогли. Более того, после собственной ошибки, автогола Сапуги уже на 90+4 минуте, остались без четвертьфинала.
Кубок Украины. 1/8 финала
Голы: Сапуга (90+4, автогол)
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