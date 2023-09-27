Упирались только полчаса. Верес - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

Ровенский "Верес" в рамках 1/8 финала Кубка Украины принимал донецкий "Шахтер".

В первом тайме игра была равной, а вот после перерыва "горняки" добавили и закономерно разгромили соперника.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес — Шахтер 0:3

Голы: Кащук 66, Бондаренко 68, Очеретько 90+1