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Упирались только полчаса. Верес - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

Видео
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Видеообзор поединка

Упирались только полчаса. Верес - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

shakhtar.com

Новина українською

Ровенский "Верес" в рамках 1/8 финала Кубка Украины принимал донецкий "Шахтер".

В первом тайме игра была равной, а вот после перерыва "горняки" добавили и закономерно разгромили соперника.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес — Шахтер 0:3

Голы: Кащук 66, Бондаренко 68, Очеретько 90+1

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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