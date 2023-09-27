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Настоящий кубковый. Полесье — Днепр-1 1:1 (5:4 пен.). Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Настоящий кубковый. Полесье — Днепр-1 1:1 (5:4 пен.). Видео голов и обзор матча

polissyafc.com

Новина українською

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало "Днепр-1".

Игра получилась равной и упорной. Команды в концовке матча обменялись голами, отыграли овертайм, после чего выясняли отношения в серии пенальти, где более удачливыми были хозяевами.

"Полесье" — "Днепр-1" 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Кушниренко 90+1 — Адамюк 80

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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