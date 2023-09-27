Настоящий кубковый. Полесье — Днепр-1 1:1 (5:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
В матче 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало "Днепр-1".
Игра получилась равной и упорной. Команды в концовке матча обменялись голами, отыграли овертайм, после чего выясняли отношения в серии пенальти, где более удачливыми были хозяевами.
Голы: Кушниренко 90+1 — Адамюк 80
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах
- Состояние Милевского стабилизируется. Его ждет длительный процесс реабилитации, - Алиев
- Сборная Украины по пляжному футболу отказывается от участия на Чемпионате мира 2024
- Убийственный friendly fire Сапуги. Рух - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн