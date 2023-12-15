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Справились с запасом. Футзал. Украина – Бельгия 8:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Справились с запасом. Футзал. Украина – Бельгия 8:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Асоціафія футзалу України

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 15 декабря, состоялся поединок элит-раунда отбора к ЧМ-2024 по футзалу 2024 года, в котором играли сборные Украины и Бельгии.

Матч завершился разгромной победой Украины. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же обыграла Сербии, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Бельгия 8:2

Голы: Корсун (3, 9, 15), Педяш (5, 27), Шотурма (20), Серый (28), Фаренюк (40) - Вади (28), Раху (36)

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