Справились с запасом. Футзал. Украина – Бельгия 8:2. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 15 декабря, состоялся поединок элит-раунда отбора к ЧМ-2024 по футзалу 2024 года, в котором играли сборные Украины и Бельгии.

Матч завершился разгромной победой Украины. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же обыграла Сербии, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Бельгия 8:2

Голы: Корсун (3, 9, 15), Педяш (5, 27), Шотурма (20), Серый (28), Фаренюк (40) - Вади (28), Раху (36)