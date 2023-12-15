Справились с запасом. Футзал. Украина – Бельгия 8:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Асоціафія футзалу України
В пятницу, 15 декабря, состоялся поединок элит-раунда отбора к ЧМ-2024 по футзалу 2024 года, в котором играли сборные Украины и Бельгии.
Матч завершился разгромной победой Украины. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же обыграла Сербии, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Корсун (3, 9, 15), Педяш (5, 27), Шотурма (20), Серый (28), Фаренюк (40) - Вади (28), Раху (36)
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