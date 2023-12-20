С первого места вышли на ЧМ по футзалу. Польша – Украина 3:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
УАФ
Сборная Украины по футзалу провела свой завершающий поединок в элит-раунде отбор на ЧМ-2024.
Для того, чтобы занять первое место в группе и напрямую пробиться в финальную часть турнира, нашей команде нужно было обыграть поляков, с чем украинцы уверенно справились.
В первом тайме украинская команда забила 3 сухих гола, однако после перерыва заставила понервничать, пропустив трижды. Впрочем, все завершилось хорошо, победа 5:3.
Голы: Каневски (27, 30), Рашковськи (37) - Абакшин (7), Шотурма (10), Корсун (12, 20), Семенченко (32)
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