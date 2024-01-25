Две победы из двух. Шахтер - Лех 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
25 января "Шахтер" провел свой второй спарринг на зимних турецких сборах. Команда Марино Пушича сыграла с польским "Лехом".
Игра получилось не самой интересной, но довольно результативной. В итоге, "Шахтер" победил со счетом 3:1, а один из голов «горняков» снова (на этот раз - с пенальти) забил 17-й Виктор Цуканов.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (56, пен.) – Хотич (67, пен.)
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