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Две победы из двух. Шахтер - Лех 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Две победы из двух. Шахтер - Лех 3:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января "Шахтер" провел свой второй спарринг на зимних турецких сборах. Команда Марино Пушича сыграла с польским "Лехом".

Игра получилось не самой интересной, но довольно результативной. В итоге, "Шахтер" победил со счетом 3:1, а один из голов «горняков» снова (на этот раз - с пенальти) забил 17-й Виктор Цуканов.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Лех" 3:1

Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (56, пен.) – Хотич (67, пен.)

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