Сумбурно и в атаке, и в обороне. Динамо - Балкани 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В пятницу, 26 января, киевское "Динамо" провело первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Соперником "бело-синих" стал чемпион Косово двух последних лет – клуб "Балкани".
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Чемпион Косово выглядел в этом матче явно подготовленным и закономерно победил 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Данфа (19), Бериша (74, пен.)
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