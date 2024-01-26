Сумбурно и в атаке, и в обороне. Динамо - Балкани 0:2. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 26 января, киевское "Динамо" провело первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником "бело-синих" стал чемпион Косово двух последних лет – клуб "Балкани".

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Чемпион Косово выглядел в этом матче явно подготовленным и закономерно победил 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Балкани" 0:2

Голы: Данфа (19), Бериша (74, пен.)