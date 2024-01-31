Спасли игру в концовке. Заря – Ягеллония 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
31 января "Заря" на сборах в Турции сыграла спарринг с одним из лидеров польской Экстраклясы - "Ягеллонией".
По ходу матча луганчане горели в два мяча, но за 3 минуты в концовке матча смогли свети поединок вничью.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Товарищеский матч, 31 января 2024 год
Голы: Яцык, 75, Мишнев, 78 - Пулулу, 30, Имас, 63.
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