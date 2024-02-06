Подготовка продолжается. Днепр-1 – Дечич 2:0. Видео голов и обзор матча

6 февраля "Днепр-1" провел свой очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником днепрян был черногорский клуб "Дечич".

Днепряне неплохо выглядели впереди, но при этом не очень уверенно в обороне.

В итоге, все закончилось благополучно – победой днепрян 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" – "Дечич" (Тузи, Черногория) 2:0

Голы: Пихаленок (56, с пенальти), Горбунов (73).