Подготовка продолжается. Днепр-1 – Дечич 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
6 февраля "Днепр-1" провел свой очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником днепрян был черногорский клуб "Дечич".
Днепряне неплохо выглядели впереди, но при этом не очень уверенно в обороне.
В итоге, все закончилось благополучно – победой днепрян 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Пихаленок (56, с пенальти), Горбунов (73).
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