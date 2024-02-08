Перед Марселем тревожно. Шахтер - Лехия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
"Шахтер" провел свой последний спарринг на зимних сборах в Турции. 8 февраля соперником "горняков" была "Лехия" из второго по силе дивизиона Польши.
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Матч завершился вничью 1:1, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Зубков (65) – Сезоненко (78)
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