  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Перед Марселем тревожно. Шахтер - Лехия 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Перед Марселем тревожно. Шахтер - Лехия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Перед Марселем тревожно. Шахтер - Лехия 1:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой последний спарринг на зимних сборах в Турции. 8 февраля соперником "горняков" была "Лехия" из второго по силе дивизиона Польши.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч завершился вничью 1:1, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Лехия" 1:1

Голы: Зубков (65) – Сезоненко (78)

По теме
yellow-arrow
С голом Супряги. Динамо - Лиепая 5:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Подготовка продолжается. Днепр-1 – Дечич 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков
Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости