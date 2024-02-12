Еле обыграли "школьников". Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" провело свой очередной спарринг на турецких сборах. 12 февраля, соперником киевлян был латвийский "РФШ" - Рижская Футбольная Школа.
Поединок получился не самым интересным – единственный гол в матче с пенальти забил Шапаренко.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Шапаренко (69, пен.)
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