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Еле обыграли "школьников". Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Еле обыграли "школьников". Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой очередной спарринг на турецких сборах. 12 февраля, соперником киевлян был латвийский "РФШ" - Рижская Футбольная Школа.

Поединок получился не самым интересным – единственный гол в матче с пенальти забил Шапаренко.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - РФШ (Рига, Латвия) 1:0

Гол: Шапаренко (69, пен.)

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