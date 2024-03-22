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Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/nfsbih_official

Новина українською

Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.

После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1.

Тем не менее, в последние 15 минут команда Реброва все перевернула, отличились основные форварды сборной и спасли поединок.

Босния и Герцеговина – Украина 1:2

Гол: Матвиенко (57, аг.) - Яремчук (85), Довбик (88)

Обзор матча:

Автогол Матвиенко:

Гол Яремчука:

Гол Довбика:

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Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik87 (Київська область)
21.03.2024 в 23:49
Сама дорога і сама слабка збірна за часів незалежності.
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0
3
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Комментарии 5
Djarik87 (Київська область)
21.03.2024 в 23:49
Сама дорога і сама слабка збірна за часів незалежності.
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0
3
Arnart (Астрахань)
21.03.2024 в 23:45
Поздравляю с победой! Думаю с Исландией проблем не будет.
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1
1
SSFC (Белозерье)
21.03.2024 в 23:50
Ісландці це не "братья", з ними точно ніяких проблем не виникне.
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1
1
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
22.03.2024 в 00:21
У вас я вижу шапок до фига и больше имеется?? Закидывать исландцев собрались чудики! И босняков тоже хотели, а вышло вон на каких нервах! Так что лучше свои хохотальники захлопните, блин!
 
0
0
slayer (Odessa)
21.03.2024 в 23:53
С такой игрой будут проблемы с любым соперником
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3
1

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