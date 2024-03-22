Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/nfsbih_official
Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.
Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.
После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1.
Тем не менее, в последние 15 минут команда Реброва все перевернула, отличились основные форварды сборной и спасли поединок.
Босния и Герцеговина – Украина 1:2
Гол: Матвиенко (57, аг.) - Яремчук (85), Довбик (88)
Обзор матча:
Автогол Матвиенко:
Гол Яремчука:
Гол Довбика:
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. В топ-5 также вошли два футболиста МЮ
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Комментарии 5