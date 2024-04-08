Внезапно. Динамо – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В 23-м туре УПЛ "Динамо" принимало ЛНЗ и не смогло победить.
Ярмоленко быстрым голом открыл счет, однако после ошибки Бущана Салиху сравнял.
Фактически все оставшееся время киевляне провисели на воротах гостей, но забить так и не смогли – ничья 1:1.
Голы: Ярмоленко (15) - Салиху (40)
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Источник:YouTube
Опубликовал: Михаил Черныш
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