  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Внезапно. Динамо – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Внезапно. Динамо – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Внезапно. Динамо – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В 23-м туре УПЛ "Динамо" принимало ЛНЗ и не смогло победить.

Ярмоленко быстрым голом открыл счет, однако после ошибки Бущана Салиху сравнял.

Фактически все оставшееся время киевляне провисели на воротах гостей, но забить так и не смогли – ничья 1:1.

"Динамо" – ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко (15) - Салиху (40)

По теме
yellow-arrow
В лучших традициях АПЛ. Минай - Полесье 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Таллес забил Шахтеру красивый гол в девятку
yellow-arrow
Красиво и мастерски. Бондаренко оформляет быстрый дубль в ворота Руха
Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости