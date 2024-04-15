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Проблемы у днепрян, удача харьковчан. Металлист 1925 - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Проблемы у днепрян, удача харьковчан. Металлист 1925 - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 24-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Металлист 1925" принимал "Днепр-1".

Гости выглядели немного лучше и открыли счет в первом тайме, однако харьковчане спасли игру на последних минутах поединка после стандарта.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Имереков 90+3 - Гуцуляк 19

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Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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