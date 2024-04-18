Создать проблемы, чтобы героически их решать. Заря - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 10-го тура УПЛ "Заря" в Киеве сыграла с "Шахтером".

В целом, игра проходила под контролем "горняков", которые, впрочем, привезли себе проблемы, пропустив необязательный гол, чтобы в концовке героически спасать ситуацию.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Заря" - "Шахтер" 1:3

Голы: Кирюханцев (73) - Сикан (30), Бондаренко (86), Невертон (90+1)

Удаление: Джордан (56)