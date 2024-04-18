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Создать проблемы, чтобы героически их решать. Заря - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Создать проблемы, чтобы героически их решать. Заря - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 10-го тура УПЛ "Заря" в Киеве сыграла с "Шахтером".

В целом, игра проходила под контролем "горняков", которые, впрочем, привезли себе проблемы, пропустив необязательный гол, чтобы в концовке героически спасать ситуацию.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Заря" - "Шахтер" 1:3

Голы: Кирюханцев (73) - Сикан (30), Бондаренко (86), Невертон (90+1)

Удаление: Джордан (56)

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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.04.2024 в 18:39
.Младен Бартулович про судью: С первых минут было видно, что он хочет помочь Шахтеру... от себя...Я болела Шахты. Но он прав... В опорники Шахты тупо кидали на землю пацанов из Зари и судья ни разу даже фола не поставил... А горчичники раздавал - реально, чтоб через 4 дня Заре не кем было играть против Шахты совсем... Такой футбол - ну его на...комиссию к модератору сайта
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.04.2024 в 18:39
.Младен Бартулович про судью: С первых минут было видно, что он хочет помочь Шахтеру... от себя...Я болела Шахты. Но он прав... В опорники Шахты тупо кидали на землю пацанов из Зари и судья ни разу даже фола не поставил... А горчичники раздавал - реально, чтоб через 4 дня Заре не кем было играть против Шахты совсем... Такой футбол - ну его на...комиссию к модератору сайта
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0
2
aleks68
18.04.2024 в 18:56
ответь почему заря тупо легла под динамо?
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