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Monte сыграют на ESL Challenger Atlanta 2023
Украинская команда получила приглашение от ESL
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 15-го по 17-е декабря пройдет LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Atlanta 2023. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Украинская команад Monte получила прямое приглашение на этот турнир.
Напомним, вчера коллектив Виктора "sdy" Оруджева в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte
The MAIN EVENT invites for #ESLChallenger Atlanta! ????????— ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 19, 2023
Please welcome: @Complexity - @Monte_Esports - @GamerLegion - @virtuspro
They will be joined by four others from the qualifiers to battle it out starting December 15th at @DreamHack Atlanta???? pic.twitter.com/TUZd3iyMy8
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