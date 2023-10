Monte сыграют на ESL Challenger Atlanta 2023

В период с 15-го по 17-е декабря пройдет LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Atlanta 2023. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Украинская команад Monte получила прямое приглашение на этот турнир.

Напомним, вчера коллектив Виктора "sdy" Оруджева в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte покинули турнир , заняли 7-8 место и заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

The MAIN EVENT invites for #ESLChallenger Atlanta! ????????



Please welcome: @Complexity - @Monte_Esports - @GamerLegion - @virtuspro



They will be joined by four others from the qualifiers to battle it out starting December 15th at @DreamHack Atlanta???? pic.twitter.com/TUZd3iyMy8