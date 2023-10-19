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Monte сыграют на ESL Challenger Atlanta 2023

Counter-Strike
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Украинская команда получила приглашение от ESL

Monte сыграют на ESL Challenger Atlanta 2023

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 15-го по 17-е декабря пройдет LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Atlanta 2023. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Украинская команад Monte получила прямое приглашение на этот турнир.

Напомним, вчера коллектив Виктора "sdy" Оруджева в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

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В статье: киберспорт Monte
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