Прошли первые матчи групп B и D на BLAST Premier: Spring Groups 2024

В период с 22:го по 28:е января проходит LAN:турнир по CS2: BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

Сегодня, 24:го января провели свои первые матчи команды квартетов B и D.

В частности, в данных группах были зафиксированы следующие результаты:

FaZe - Gamer Legion 0:2 (11:13 Overpass, 13:16 Ancient);

Spirit - Liquid 1:2 (14:16 Nuke, 13:10 Anubis, 10:13 Ancient);

Virtus.pro - BIG 2:0 (13:5 Overpass, 13:8 Vertigo);

Cloud 9 - Heroic 2:0 (13:5 Mirage, 13:1 Anubis).

Напомним, ранее украинская команда Natus Vincere переиграла G2 и вышла в финал группы С, где сыграет против победителя нижней сетки G2 - NiP.

Записи матчей игрового дня можно посмотреть на Youtube-канале украинского транслятора - студии Maincast.