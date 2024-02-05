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Woro2k - лучший игрок матча Monte - Cloud9
Рейтинг Владимира составил 1,4
HTLV
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня украинская команда Monte одержала свою
Звание MVP поединка украинский киберспортсмен получил за 45 убийств.
Статистика Владимира во встрече против Cloud9:
- K-D - 45-32
- +/- - +13
- ADR - 87,3
- KAST - 81,2%
- Rating - 1,40
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