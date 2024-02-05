  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Woro2k - лучший игрок матча Monte - Cloud9
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Woro2k - лучший игрок матча Monte - Cloud9

Counter-Strike

Рейтинг Владимира составил 1,4

Woro2k - лучший игрок матча Monte - Cloud9

HTLV

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte одержала свою первую победу на турнире, обыграв россиян из Cloud9. Лучшим игроком матча был признан Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Звание MVP поединка украинский киберспортсмен получил за 45 убийств.

Статистика Владимира во встрече против Cloud9:

  • K-D - 45-32
  • +/- - +13
  • ADR - 87,3
  • KAST - 81,2%
  • Rating - 1,40
По теме
yellow-arrow
Monte выбили россиян из Cloud9 на турнире IEM Katowice 2024
yellow-arrow
Monte стартовали с поражения на IEM Katowice 2024
yellow-arrow
NaVi вышли в полуфинал нижней сетки квартета A на IEM Katowice 2024
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости