Woro2k - лучший игрок матча Monte - Cloud9

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte одержала свою первую победу на турнире, обыграв россиян из Cloud9. Лучшим игроком матча был признан Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Звание MVP поединка украинский киберспортсмен получил за 45 убийств.

Статистика Владимира во встрече против Cloud9: