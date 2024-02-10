Сформировались полуфинальные пары IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В ночь с 9-го на 10-е февраля стали известны все участники полуфиналов. В частности, в первом четвертьфинале Falcons одолели Ence. Встреча прошла в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

13:5 на Mirage,

9:13 на Overpass,

13:11 на Nuke.

Таким образом, Falcons прошли в полуфинал, где сыграют против коллектива Team Spirit.

Напомним, украинские команды Natus Vincere и Monte покинули турнир на стадии группового этапа.

Записи встречи

Falcons - MOUZ - Mirage

Falcons - MOUZ - Overpass

Falcons - MOUZ - Nuke

В другом поединке 1/4 FaZe Clan уверенно обыграл G2 Esports со счетом 2-0 (формат - "Best of 3"):

13:9 на Inferno,

13:6 на Ancient.

Благодаря этой победе, FaZe сыграют в полуфинале против MOUZ.

Записи встречи

FaZe - G2 - Inferno

FaZe - G2 - Ancient