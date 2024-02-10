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Сформировались полуфинальные пары IEM Katowice 2024
Falcons, Spirit, MOUZ и FaZe разыграют титул
ESL
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В ночь с 9-го на 10-е февраля стали известны все участники полуфиналов. В частности, в первом четвертьфинале Falcons одолели Ence. Встреча прошла в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:
- 13:5 на Mirage,
- 9:13 на Overpass,
- 13:11 на Nuke.
Таким образом, Falcons прошли в полуфинал, где сыграют против коллектива Team Spirit.
Напомним, украинские команды
Записи встречи
Falcons - MOUZ - Mirage
Falcons - MOUZ - Overpass
Falcons - MOUZ - Nuke
В другом поединке 1/4 FaZe Clan уверенно обыграл G2 Esports со счетом 2-0 (формат - "Best of 3"):
- 13:9 на Inferno,
- 13:6 на Ancient.
Благодаря этой победе, FaZe сыграют в полуфинале против MOUZ.
Записи встречи
FaZe - G2 - Inferno
FaZe - G2 - Ancient
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