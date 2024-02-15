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Снайпер NaVi раскритиковал ПК на RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Украинец недоволен уровнем FPS
HLTV
Снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов поделился мыслями на счет условий проведения на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
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В частности, 19-летний украинский киберспортсмен раскритиковал некие персональные компьютеры.
"Компы, кстати, полное дерьмо, FPS просто падает до 200. Последняя игра ощущалась как ночной FACEIT (прим. - соревновательная платформа в дисциплине CS2), после игры в 14.00, а потом в 22.00", - написал Жданов в своем телеграме.
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Источник:Telegram-канал "Комнатка Вандерфула"
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