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Снайпер NaVi раскритиковал ПК на RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Counter-Strike

Украинец недоволен уровнем FPS

Снайпер NaVi раскритиковал ПК на RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024

HLTV

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Снайпер украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов поделился мыслями на счет условий проведения на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

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В частности, 19-летний украинский киберспортсмен раскритиковал некие персональные компьютеры.

"Компы, кстати, полное дерьмо, FPS просто падает до 200. Последняя игра ощущалась как ночной FACEIT (прим. - соревновательная платформа в дисциплине CS2), после игры в 14.00, а потом в 22.00", - написал Жданов в своем телеграме.

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киберспорт Игорь Жданов
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Источник:
Telegram-канал "Комнатка Вандерфула"
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