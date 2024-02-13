  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024

Counter-Strike

Рейтинг украинца составил 1,25

Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024

HLTV

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. В гранд-финале победу одержал коллектив Team Spirit.

Украинская команда Natus Vincere также принимала участие в турнире. "Рожденные побеждать" дошли до финала нижней сетки квартета A и заняли 7-8 место, заработав в качестве призовых 24 тысячи долларов.

Снайпер NaVI стал 5-м лучшим игроком по индивидуальной статистике среди всех исполнителей на турнире. Средний рейтинг украинца составил 1,25.

Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024 - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Monte та NaVi потрапили до ТОП-10 рейтингу HLTV
yellow-arrow
S1mple: Думаю, что вернусь на профессиональную сцену CS2 после мейджора
yellow-arrow
Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости