Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. В гранд-финале победу одержал коллектив Team Spirit .

Украинская команда Natus Vincere также принимала участие в турнире. "Рожденные побеждать" дошли до финала нижней сетки квартета A и заняли 7-8 место, заработав в качестве призовых 24 тысячи долларов.

Снайпер NaVI стал 5-м лучшим игроком по индивидуальной статистике среди всех исполнителей на турнире. Средний рейтинг украинца составил 1,25.