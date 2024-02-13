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Снайпер NaVi - 5-й лучший игрок IEM Katowice 2024
Рейтинг украинца составил 1,25
HLTV
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. В гранд-финале победу одержал коллектив
Украинская команда Natus Vincere также принимала участие в турнире. "Рожденные побеждать"
Снайпер NaVI стал 5-м лучшим игроком по индивидуальной статистике среди всех исполнителей на турнире. Средний рейтинг украинца составил 1,25.
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