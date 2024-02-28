S1mple дебютирует за Falcons в начале марта

В период с 6-го по 10-е марта пройдет турнир по дисциплине CS2 - BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.

На турнире состоится дебют украинского киберспортсмена Александра "S1mple" Костылева за свой новый коллектив Falcons.

Falcons стартуют 6-го марта с поединка против MZP.