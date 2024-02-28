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S1mple дебютирует за Falcons в начале марта

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На BLAST Premier: Spring Showdown 2024

S1mple дебютирует за Falcons в начале марта

HTLV

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 6-го по 10-е марта пройдет турнир по дисциплине CS2 - BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.

На турнире состоится дебют украинского киберспортсмена Александра "S1mple" Костылева за свой новый коллектив Falcons.

Falcons стартуют 6-го марта с поединка против MZP.

Напомним, Falcons арендовали Костылева на один месяц у украинской организации Natus Vincere. Александр сообщал, что за этот период заработает в новой команды 1 млн долларов.

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