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Коуч NaVi: Индивидуально, donk и m0NESY - сейчас лучшие игроки
Оба - россияне
HLTV
Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет лучших исполнителей в дисциплине CS2 на данный момент.
"Индивидуально donk и m0NESY сейчас лучшие игроки. Мне очень нравится, как играет m0NESY, он на другом уровне понимания ситуаций на карте.
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Но иногда вам не нужен лучший игрок. Для системы вам нужен тот, кто будет хорошо выполнять свою роль, и это самое главное", - рассказал коуч "рожденных побеждать".
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Источник:HLTV
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