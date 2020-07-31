Nigma - чемпион второго сезона OGA Dota PIT 2020

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

Сегодня состоялся решающий поединок соревнования - гранд-финал, в котором Nigma обыграла Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 5" и команды сыграли все пять карт. В итоге победу со счетом 3:2 одержал коллектив под руководством Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

Таким образом, Nigma заработали 70 тыс. долларов за победу в турнире. В свою очередь Alliance заняли второе место и получили 36 тыс.долларов. Команды ранее встречались также в финале "виннеров" - тогда Nigma также одержали победу .

Nigma прошли весь плей-офф по верхней сетке и на пути к гранд-финалу обыграли FlyToMoon, OG и Alliance.

1 место: Nigma - 70 800 долларов;

Nigma - 70 800 долларов; 2 место: Alliance - 36 800 долларов;

Alliance - 36 800 долларов; 3 место: OG - 19 800 долларов.

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