Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Nigma - чемпион второго сезона OGA Dota PIT 2020
Команда "KuroKy" победила в гранд-финале Alliance 3:2
В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.
Сегодня состоялся решающий поединок соревнования - гранд-финал, в котором Nigma обыграла Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 5" и команды сыграли все пять карт. В итоге победу со счетом 3:2 одержал коллектив под руководством Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.
Таким образом, Nigma заработали 70 тыс. долларов за победу в турнире. В свою очередь Alliance заняли второе место и получили 36 тыс.долларов. Команды ранее встречались также в финале "виннеров" - тогда
Nigma прошли весь плей-офф по верхней сетке и на пути к гранд-финалу обыграли FlyToMoon, OG и Alliance.
- 1 место: Nigma - 70 800 долларов;
- 2 место: Alliance - 36 800 долларов;
- 3 место: OG - 19 800 долларов.
Вашему вниманию запись гранд-финала OGA Dota PIT 2020