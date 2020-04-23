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Норвич потерпел разгромное поражение от Шеффилда на турнире АПЛ по FIFA 20
Лис Муссе уверенно обыграл Тодда Кантвелла
Сегодня проходит третий этап чемпионата среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.
Во втором матче игрового дня "Норвич" разгромно проиграл "Шеффилду" 2:6. Номинальных хозяев представлял хавбек Тодд Кантвелл, а гостей - форвард Лис Муссе.
В следующем раунде турнира "Норвич Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном", который сегодня разгромил "Лестер" 8:2.
Запись матча "Норвич" - "Шеффилд" на ePremier League Invitational
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