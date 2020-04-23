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Норвич потерпел разгромное поражение от Шеффилда на турнире АПЛ по FIFA 20

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Лис Муссе уверенно обыграл Тодда Кантвелла

Норвич потерпел разгромное поражение от Шеффилда на турнире АПЛ по FIFA 20
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Сегодня проходит третий этап чемпионата среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Во втором матче игрового дня "Норвич" разгромно проиграл "Шеффилду" 2:6. Номинальных хозяев представлял хавбек Тодд Кантвелл, а гостей - форвард Лис Муссе.

В следующем раунде турнира "Норвич Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном", который сегодня разгромил "Лестер" 8:2.

Запись матча "Норвич" - "Шеффилд" на ePremier League Invitational

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В статье: АПЛ Норвич Сити (Англия) ФК Шеффилд (Англия)
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