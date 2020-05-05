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Тоттенхэм уверенно обыграл Вест Хэм в первом матче ePL Invitational
Райан Сесеньон принес победу "шпорам"
Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
В первом матче соревнования "Тоттенхэм" обыграл "Вест-Хэм" 3:1. За "шпор" играл 19-летний Райан Сесеньон, в свою очередь "молотобойцев" представлял генеральний директор " Hashtag United" Спенсер Оуэн.
В следующем раунде - в 1/8 турнира "ТТХ" сыграет против "Норвич Сити".
Вашему вниманию запись матча "Вест-Хэм" - "Тоттенхэм" на ePremier League Invitational
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