Тоттенхэм уверенно обыграл Вест Хэм в первом матче ePL Invitational

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В первом матче соревнования "Тоттенхэм" обыграл "Вест-Хэм" 3:1. За "шпор" играл 19-летний Райан Сесеньон, в свою очередь "молотобойцев" представлял генеральний директор " Hashtag United" Спенсер Оуэн.

В следующем раунде - в 1/8 турнира "ТТХ" сыграет против "Норвич Сити".

Вашему вниманию запись матча "Вест-Хэм" - "Тоттенхэм" на ePremier League Invitational