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Тоттенхэм уверенно обыграл Вест Хэм в первом матче ePL Invitational

FIFA
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Райан Сесеньон принес победу "шпорам"

Тоттенхэм уверенно обыграл Вест Хэм в первом матче ePL Invitational
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Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В первом матче соревнования "Тоттенхэм" обыграл "Вест-Хэм" 3:1. За "шпор" играл 19-летний Райан Сесеньон, в свою очередь "молотобойцев" представлял генеральний директор " Hashtag United" Спенсер Оуэн.

В следующем раунде - в 1/8 турнира "ТТХ" сыграет против "Норвич Сити".

Вашему вниманию запись матча "Вест-Хэм" - "Тоттенхэм" на ePremier League Invitational

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон) Райан Сесеньон
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