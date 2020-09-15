Месси снова лучший. Лео получил наибольший рейтинг в PES 2021

Сегодня, 15-го сентября состоялся релиз новой части футбольного симулятора от Konami - Pro Evolution Soccer 2021.

Стали известны рейтинги футболистов в новой игре от японской компании. Лучшим в этом году снова стал форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - аргентинец получил рейтинг 94. На втором месте расположился нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - у португальца 93 балла. И замкнул тройку лучших лидер атак мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, рейтинг поляка составил 92.

Примечательно, что компания EA Sports в своей новой FIFA 21 трио лучших футболистов мира определила таким же образом, как и японцы.

Лучшие игроки PES 2021: