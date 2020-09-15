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Месси снова лучший. Лео получил наибольший рейтинг в PES 2021
В тройке лучших Криштиану Роналду и Роберт Левандовски
Сегодня, 15-го сентября
Стали известны рейтинги футболистов в новой игре от японской компании. Лучшим в этом году снова стал форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - аргентинец получил рейтинг 94. На втором месте расположился нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - у португальца 93 балла. И замкнул тройку лучших лидер атак мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, рейтинг поляка составил 92.
Примечательно, что компания EA Sports в своей новой FIFA 21
Лучшие игроки PES 2021:
- Лионель Месси ("Барселона") - 94
- Криштиану Роналду ("Ювентус") - 93
- Роберт Левандовски ("Бавария") - 92
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 92
- Неймар ("ПСЖ") - 92
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 91
- Ян Облак ("Атлетико") - 91
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 91
- Садио Мане ("Ливерпуль") - 90
- Алиссон ("Ливерпуль") - 90
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 90
- Серхио Рамос ("Реал Мадрид") - 90