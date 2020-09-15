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Месси снова лучший. Лео получил наибольший рейтинг в PES 2021

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В тройке лучших Криштиану Роналду и Роберт Левандовски

Месси снова лучший. Лео получил наибольший рейтинг в PES 2021
Новина українською

Сегодня, 15-го сентября состоялся релиз новой части футбольного симулятора от Konami - Pro Evolution Soccer 2021.

Стали известны рейтинги футболистов в новой игре от японской компании. Лучшим в этом году снова стал форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - аргентинец получил рейтинг 94. На втором месте расположился нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - у португальца 93 балла. И замкнул тройку лучших лидер атак мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, рейтинг поляка составил 92.

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Примечательно, что компания EA Sports в своей новой FIFA 21 трио лучших футболистов мира определила таким же образом, как и японцы.

Лучшие игроки PES 2021:

  • Лионель Месси ("Барселона") - 94
  • Криштиану Роналду ("Ювентус") - 93
  • Роберт Левандовски ("Бавария") - 92
  • Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 92
  • Неймар ("ПСЖ") - 92
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 91
  • Ян Облак ("Атлетико") - 91
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 91
  • Садио Мане ("Ливерпуль") - 90
  • Алиссон ("Ливерпуль") - 90
  • Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 90
  • Серхио Рамос ("Реал Мадрид") - 90

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В статье: Серхио Рамос Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Серхио Агуэро Садио Мане Ян Облак Кевин Де Брюйне Алиссон Бекер PES Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе
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