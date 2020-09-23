Очередная крестовая война. PS5 vs Xbox Series X. Что выбрать на этот раз?

Менее двух месяцев остается до выхода нового поколения консолей. Весь мир геймеров, киберспорта и разработчиков игр ожидает этого события, так как каждый релиз очередного поколения "игрового железа" ознаменует прорыв в индустрии видео развлечений.

В конце этой осени американская компания Microsoft (Xbox) и японские инженеры из Sony Interactive Entertainment (Playstation) представят общественности свои наработки за последние 7 лет в виде продуктов Xbox Series X и PS5.

Xbox Series X

PlayStation 5

Прошлое поколение игровых приставок увидело свет в далеком 2013-м году. Релиз новых PlayStation 5 и Xbox Series X состоится 12-го и 10-го ноября, соответственно. Представители уже 9-го по счету поколения консолей будут иметь практически аналогичные центральный и графический процессоры, но обычно как всегда главное кроется в деталях. PS и Xbox будут оборудованы 8-ядерным процессором от AMD - Zen 2, правда у детища американской компании ЦП будет иметь частоту на 300 MHz больше.

Новые приставки также будут иметь одинаковые графические ядра, опять же от компании AMD - RDNA 2. Однако графический процессор Xbox Series X снова имеет определенное преимущество, а именно в показателе "teraflop" (12 против 10.3 в PlayStation 5), даст лучшие возможности для визуализации. На бумаге новая консоль от Xbox имеет заметные преимущества, но как это будет реализовано и какой будет оптимизация по факту, трудно сказать до релиза и выхода приставок в массовую продажу.

Также стоит обратить внимание при выборе игрового девайса на скорость передачи данных и качество визуальной картинки. Скорость передачи данных в PlayStation 5 достигает предела в 5,5 ГБ в секунду, что в два раза больше чем в Xbox Series X. В свою очередь разработчики Xbox заявляют, что их консоль сможет обеспечить более высокую кадровую частоту при высоких расширений, таких как 4К .

Довольно интересным выглядит пункт об эксклюзивных играх, которые представит каждый из разработчиков. PS в качестве уникального контента будет иметь Spider-Man: Miles Morales, Horizon II: Forbidden West и Gran Turismo 7. А новая Xbox будет привлекать покупателей такими эксклюзивами, как Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport 8 и State of Decay 3. Хотя конечно это дело сугубо личного вкуса, поэтому в объективные причины для приобретения одной из консолей это трудно отнести...

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И наиболее ключевым фактором в этой борьбе, как и при выборе любого товара, является ЦЕНА! И здесь, если рассматривать украинский рынок, то явным фаворитом является именно PlayStation 5. На новую приставку от Sony цена в Украине будет составлять: 12 999 грн за цифровую версию и 15 999 гривен - за версию с дисководом. Данный ценник является самым низким для всех стран Европы! Что касается цены на Xbox Series X, то пока есть только глобальные цифры - 500 долларов для международного рынка. По данным некоторых СМИ, новая игровая приставка от Microsoft в Украине будет стоить примерно 15 699 грн.

С уверенностью можно утверждать, что обе консоли достойные покупки. Xbox Series X имеет преимущества в цифрах и по "железу", PlayStation 5 выглядит лучшим вариантом с точки зрения оптимизации и цены.

Новые футбольные симуляторы Pro Evolution Soccer 2021 и FIFA 21 также будут доступны на обоих платформах. Продукт от Konami уже вышел , а релиз футсима от EA Sports состоится 9-го октября .

Основные технические характеристики представителей нового поколения консолей: