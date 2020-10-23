VIP-Роберт. Sony подарила Левандовскому PlayStation 5 почти за месяц до официального релиза

Компания Sony подарила форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовскому свою новую приставку PlayStation 5 за 3 недели релиза. Польский исполнитель опубликовал несколько снимков в своем Instagram с геймпадом DualSense в руках.

Напомним, релиз PlayStation 5 во всех крупных странах состоится в ноябре.