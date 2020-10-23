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VIP-Роберт. Sony подарила Левандовскому PlayStation 5 почти за месяц до официального релиза

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PC, xBox или PS?

VIP-Роберт. Sony подарила Левандовскому PlayStation 5 почти за месяц до официального релиза
Новина українською

Компания Sony подарила форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовскому свою новую приставку PlayStation 5 за 3 недели релиза. Польский исполнитель опубликовал несколько снимков в своем Instagram с геймпадом DualSense в руках.

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Напомним, релиз PlayStation 5 во всех крупных странах состоится в ноябре.

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В статье: Роберт Левандовский
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Комментарии (1)
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Барсогвардеец
23.10.2020 в 13:41
А почему не Дембеле?
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