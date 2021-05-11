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Подарок на День рождения: испанский ветеран Андрес Иньеста продлил контракт с Виссел Кобе
Еще пару лет пошумит в Азии
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Барселоны" и национальной сборной Испании Андрес Иньеста продолжит выступать за "Виссел Кобе". Он защищает цвета японского клуба уже почти 3 года, сумел выиграть вместе с командой Кубок и Суперкубок страны.
Новое соглашение Иньесты с японцами истекает 31 января 2023-го. Сегодня, 11 мая, Андресу исполняется 37 лет. Сам испанец отметил:
"Я все еще очень силен. Хочу завершить свою карьеру здесь, таково мое желание. Затем мы пойдем другим путем, будем развивать футбольные проекты в Японии. Спасибо "Виссел Кобе" за доверие, у меня еще есть энтузиазм, чтобы продолжать".
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