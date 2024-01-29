Кубок Азии: Катар выходит в четвертьфинал, а сборная Палестины остается позади

29 января сборная Катара сыграла против Палестины в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Игра началась с желтой карты, которую получил игрок Палестины Сеям. А вскоре палестинцы забивают гол в ворота соперника. Но сборная Катара разыграла великолепную атаку и сравняла счет на дополнительных минутах - 1:1.

Второй тайм начался с замен, а уже на 49 минуте сборная Катара вырывается в перед. Афиф забивает 11-метровый. Палестина пыталась отыграть один гол, но им не удалось этого сделать.

Катар вышел в четвертьфинал и сыграет 3 февраля с соперником, который еще не определен. Начало - в 17:30 по киевскому времени.