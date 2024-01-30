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Кубок Азии: Сборная Кореи едва не уступила аравийцам, но на последних секундах реабилитировалась

Кубок Азии

Послематчевые пенальти 2:4

Кубок Азии: Сборная Кореи едва не уступила аравийцам, но на последних секундах реабилитировалась

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Сегодня, 30 января, состоялся матч сборных Саудовской Аравии против Южной Кореи в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

В первом тайме ни одна из команд не отметилась опасными действиями, сборные ушли в раздевалку с ничьей - 0:0.

Сразу после перерыва Саудовской Аравии удалось реализовать свой момент на 46' минуте. Автором забитого мяча является Радив. В течение основного времени сборная Южной Кореи никак не могла отыграть один гол, казалось бы, что это уже конец. Но на последних секундах дополнительного времени Чо сравнивает счет - 1:1.

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В овертаймах команды хотели одержать победу, они пытались разыгрывать различные комбинации атак. Корейцы могли вырваться вперед из-за ошибки голкипера Саудовской Аравии, но они промахнулись на этом моменте. Начались после матчевые пенальти.

Первыми 11-метровый пробивала сборная Саудовской Аравии - 1:0. Сборная Кореи ответила тем же - 1:1. Во втором круге команды идут бок о бок - 2:2. Но дальше дважды подряд аравийцы ошибаются, а корейцы беспрепятственно забивают пенальти и выходят в четвертьфинал (2:4).

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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