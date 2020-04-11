Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 2:0. Опыт победил молодость

Встреча двух команд из группы лидеров ожидалась с большим интересом. Подопечные Юрия Пунтуса набрали шесть очков из девяти возможных в стартовых трех турах. В активе же "студентов" был максимум очков и единоличное лидерство в таблице.

В стартовом составе обеих команд было по несколько изменений по сравнению с прошлыми играми. У хозяев вместо Владимира Щербо справа в обороне вышел Кирилл Премудров, а в нападении Дмитрия Юсова сменил Габриэль Рамос. У "студентов" Свирепа вновь занял место в тройке центра защиты, оставив на скамейке конкурента Мирошникова. Также в центре поля появился Василий Совпель вместо Айка Мосаханяна, удаленного в прошлом туре. Также на позиции правого латераля вместо ожидаемого нами Дмитрия Гирса появился Евгений Юдчиц.

Первый тайм не запомнился обилием голевых моментов - жодинцы больше владели мячом, но "Энергетик-БГУ" регулярно отвечал опасными контрвыпадами. Мавату мог забить обводящим ударом после сольного прохода, Атеменг пытался перебросить голкипера, но неудачно. "Торпедо-БелАЗ" проявлял активность за счет техничных действий Антилевского на левом фланге и напора Горбачика. Но так же до по-настоящему опасных моментов это приводило редко.

Дебют второго тайма оживил течение матча. Габриэль Рамос прошел в штрафную слева и прострелил на второй темп, откуда Андрей Хачатурян расстрелял ворота соперника. Это заставило тренера гостей оперативно реагировать и он сменил расстановку на 3-4-3, выпустив атакующего полузащитника Шахбоза Умарова вместо опорника Совпеля. Правда вскоре гостям пришлось решать задачу удвоенной сложности. Габриэль Рамос снова взял игру на себя, но на этот раз пробил издали. Мяч вонзился в сетку в районе "девятки", а Садовский лишь проводил его взглядом.

Жосур Яхшибаев, лидер "студентов", посреди недели получил микроповреждение и поэтому не мог показать свой максимум в субботу. Остальным же игрокам не хватало дерзости на фоне поймавшего кураж соперника. В итоге встреча мирно ушла в победное для "Торпедо-БелАЗ" русло. Жодинцы догнали "Энергетик-БГУ" и теперь именно они возглавили таблицу по дополнительным показателям.

Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 2:0 (0:0)

Голы: Хачатурян (54), Рамос (66)

Торпедо-БелАЗ: Бушма - Примудров, Яшин, Бордачев, Устинов - Афанасьев (Николаевич 64), Хачатурян, Павлюковец, Антилевский (Велозу 79) - Горбачик (Юсов 62), Рамос.

Энергетик-БГУ: Садовский - Свирепа, Шкурдюк, Сокол - Юдчиц (Гирс 70), Носко, Совпель (Умаров 60), Тве, Мавату - Атеменг (Бакич, 46), Яхшибаев.

Предупреждение: Рамос (45) - Совпель (11), Носко (16), Гирс (77), Бакич (85)