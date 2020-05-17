Динамо Минск - Ислочь: смотреть онлайн, видеотрансляция
В девятом туре Высшей лиги Беларуси минское "Динамо" примет "Ислочь".
Команда Кучука находится в плачевном турнирном положении и терять очки ей решительно нельзя.
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