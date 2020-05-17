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Динамо Минск - Ислочь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Беларусь
(1 голосов)

В девятом туре Высшей лиги Беларуси минское "Динамо" примет "Ислочь".

Динамо Минск - Ислочь: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Команда Кучука находится в плачевном турнирном положении и терять очки ей решительно нельзя.

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В статье: Динамо (Минск) чемпионат Беларуси Ислочь (Беларусь)
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