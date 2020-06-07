Витебск - БАТЭ 2:2. Команда Каленчука отнимает очки у лидера

Борисовчане потеряли очки на выезде с командой, которую обязаны были обыграть. Максим Каленчук провел хороший матч, а его команда сотворила сенсацию.

Стартовый состав "Витебска" мы угадали полностью, правда и сделать это было несложно, учитывая, что он ничем не отличался от ростера прошлого тура. Каленчук вновь оказался в старте, Карамушка снова разместился на скамейке. А вот у БАТЭ случилось два изменения в рамках плановой ротации. Тренер дал отдохнуть левому защитнику Бояну Настичу, который до этого в каждом матче чемпионата выходил в старте. Бессмертный занял место правого защитника, а налево переместился Александар Филипович, игравший на этой позиции регулярно в прошлом сезоне. В нападении же Максим Скавыш сменил Неманью Милича, на которого Кирилл Альшевский рассчитывал уже в привычной роли "джокера".

Хозяева начали матч с дерзкой схемой 4-3-3, которая при обороне быстро трансформировалась в 4-5-1 за счет низкой позиции вингеров. Моментов у гостей не было, но помог им тот, ошибки которого непозволительны - вратарь соперника. Гущенко ждал пока мяч закатится в штрафную, чтобы забрать его в руки, но Павел Нехайчик сыграл куда более расторопно и обокрал голкипера, отправив мяч в опустевшую рамку.

До конца первого тайма борисовчане могли забивать снова, но часто им мешали офсайды. Особенно близким к еще одному голу был Нехайчик, угодивший в перекладину. У противоположных ворот также возникали опасные ситуации, катализатором которых чаще всего выступал Диего Сантос. Именно бразилец мог сравнивать счет в конце первой половины, но не сумел пробить точнее, выцеливая дальний угол. Перед самым уходом команд в раздевалку Яблонский мощно пробивал в упор, но Гущенко в этот раз не подкачал.

Забегания Диего Сантоса слева и дальше оставались наиболее опасным атакующим ходом со стороны "Витебска". В очередной раз спас уже Чичкан, отразивший удар бразильца с острого угла. Однако вскоре счет вместо равного стал удвоенным в пользу БАТЭ. Навес справа, скидка Скавыша и Драгун неотразимым ударом прошил вратаря. В целом на этом интрига матча себя изжила - дальше оставалось просто узнать сумеют ли хозяева по крайней мере забить гол престижа.

Сумели! Причем снова к голу привела грубая ошибка голкипера, на этот раз Чичкан обрезался перед свой штрафной, за что его тут же наказал Сергей Волков. Ну а когда уже началось компенсированное время Ксенофонтов использовал пас Диего Сантоса и сравнял счет!

БАТЄ не смог добыть седьмую победу в чемпионате кряду и позволил "Торпедо-БелАЗ" остаться на расстоянии четырех очков. Сумеет ли к БАТЭ приблизиться "Энергетик-БГУ", мы узнаем уже сегодня вечером, когда "студенты" сыграют с "Шахтером" в Солигорске.

Витебск - БАТЭ 2:2 (0:1)

Голы: Волков (78), Ксенофонтов (90+1) - Нехайчик (14), Драгун (58)

Витебск: Гущенко - Скитов, Чалов, Жулио Сезар - Гуренко (Васильев 58), Каленчук, Волков, Назаренко - Диего Сантос, Николаэску (Ксенофонтов 65), Матвеенко (Теверов 73).

БАТЭ: Чичкан - Бессмертный, Филипович Я., Волков, Филипович А. - Яблонский, Бага - Стасевич, Драгун (Березкин 81), Нехайчик (Дубайич 75) - Скавыш (Милич 67).

Предупреждение: Жулио Сезар (12), Диего Сантос (59) - Яблонский (62)