Роман Григорчук: Чтобы стать чемпионами, нужно, чтобы БАТЭ потерял очки

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал ничью с БАТЭ в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси.

- Воспринимаем результат таким, каким он есть. Понимаем, что по такой игре он мог быть разный. Похвалил свою команду, своих ребят и в перерыве, даже когда мы горели 0:1, и после игры. Потому что по старанию, по самоотдаче, по желанию победить – это был очень хороший уровень, было то, что нужно. И я бы хотел, чтобы вот так было всегда. А может и еще лучше.

Что касается качества игры, конечно, есть у нас недоработки и по атакующим действиям, и в обороне. К сожалению, допустили ошибку, которую не думал, что допустим. Мы, не обману вас, эти атакующие элементы посмотрели, может быть, 100 раз: как накидывает Стасевич или кто-то другой, как врывается вингер или крайние защитники и после этих забросов забивает БАТЭ голы. Все говорили, как нам это нейтрализовать, но, к сожалению, мы в игре сегодня пропустили.

- Чего ожидаете от матча с "Рухом"?

- В двух играх, которые у нас остались, ожидаем только победы. Мы понимаем, что нам нужно самим, прежде всего, выиграть. И мы понимаем, чтобы стать чемпионами, нам нужно, чтобы наш соперник потерял очки. Нам нужно выиграть две игры. Но, чтобы выиграть две, нужно выиграть первую. И ни о чем другом думать нам нельзя. Имеем возможность сейчас, ребята уедут в сборную, дай бог, чтобы все здоровыми вернулись. И после этого нам нужно хорошо подойти к следующей игре, ее нужно выиграть. А дальше будем смотреть, - рассказал Григорчук.