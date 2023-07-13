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Брат звездного аргентинца будет играть в Бельгии. Его представили кадрами из фильма Сам дома

Бельгия
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Пока брат будет покорять Ливерпуль

Брат звездного аргентинца будет играть в Бельгии. Его представили кадрами из фильма Сам дома

фото - ФК Юніон

Новина українською

Алексис Мак Аллистер неожиданно стал звездой европейского масштаба. Сначала своей игрой за "Брайтон" он заслужил вызов в ряды сборной Аргентины, а уже на Мундиале сформировал с Фернандесом отличную связку в центре поля. Летом "Ливерпуль" за него выложил 35 миллионов фунтов.

Вы, наверное, слышали, что Алексис – сын известного аргентинского футболиста Карлоса. Но он не единственный, кто продолжает дело отца. Его старший брат Кевин Мак Аллистер тоже играет на очень хорошем уровне. Выступал за "Бока Хуниорс" (на правах аренды), но, как и Алексис, стал заметным в составе "Аргентинос Хуниорс".

Теперь Кевин будет играть в Бельгии. Его купил вице-чемпион "Юнион Сент-Жиллуаз", известный своим нестандартным подходом к трансферной деятельности. По информации Transfermarkt, бельгийцы выложили за Мак Аллистера 1,5 миллиона евро, при этом его оценочная стоимость равна четырем миллионам.

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Кевин Мак Алистер играет на позиции центрального защитника, но может закрыть фланги. На его счету 159 матчей и 14 голов.

Клубная пресс-служба "Юниона" в своих соцсетях представила новичка кадрами из легендарного фильма Один дома. На всякий случай напомним, что имена футболиста и героя фильма полностью совпадают.

Остается добавить, что самый старший из братьев Мак Аллистеров – Фрэнсис, которому сейчас 27 - тоже начинал в "Аргентинос Хуниорс", но с 2022-го выступает за "Росарио Сентраль".

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В статье: Алексис Мак Аллистер Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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