  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нагельсманн: Матч против Тоттенхэма не будет главным в нашей истории
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: Матч против Тоттенхэма не будет главным в нашей истории

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Немецкая сторона не хочет останавливаться

Нагельсманн: Матч против Тоттенхэма не будет главным в нашей истории
UA-Футбол
Новина українською

Накануне матча против "Тоттенхэма", пресс-конференцию посетил Юлиан Нагельсманн.

"Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

Девятого февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с "Баварией". Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол", - цитирует тренера сайт УЕФА.

Читайте такжеНагельсманн: РБ Лейпциг еще недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом

Начало завтрашнего матча в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...