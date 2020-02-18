Нагельсманн: Матч против Тоттенхэма не будет главным в нашей истории

Накануне матча против "Тоттенхэма", пресс-конференцию посетил Юлиан Нагельсманн.

"Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

Девятого февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с "Баварией". Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол", - цитирует тренера сайт УЕФА.

Начало завтрашнего матча в 22:00.