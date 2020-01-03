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Нагельсманн: РБ Лейпциг еще недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом

Германия
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Тренер не спешит записывать свою команду в фавориты

Нагельсманн: РБ Лейпциг еще недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом
UA-Футбол
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2019 год "РБ Лейпциг" сумел закончить на вершине. Ближайший преследователь, "Боруссия М", отстает на два пункта.

Несмотря на подобные успехи, Юлиан Нагельсманн не спешит говорить о чемпионстве.

"Нам следует продолжать развиваться. Мы пока что недостаточно хороши, чтобы становиться чемпионами. Многие сейчас говорят о слабости "Баварии" и "Боруссии", но это не так. Нам нужно постараться обыграть их в чемпионате, иначе будет очень непросто", - приводит слова тренера Bild.

Свой первый матч во второй части чемпионата "Лейпциг" сыграет против "Унион Берлин".

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В статье: РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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