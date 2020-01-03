Нагельсманн: РБ Лейпциг еще недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом

2019 год "РБ Лейпциг" сумел закончить на вершине. Ближайший преследователь, "Боруссия М", отстает на два пункта.

Несмотря на подобные успехи, Юлиан Нагельсманн не спешит говорить о чемпионстве.

"Нам следует продолжать развиваться. Мы пока что недостаточно хороши, чтобы становиться чемпионами. Многие сейчас говорят о слабости "Баварии" и "Боруссии", но это не так. Нам нужно постараться обыграть их в чемпионате, иначе будет очень непросто", - приводит слова тренера Bild.

Свой первый матч во второй части чемпионата "Лейпциг" сыграет против "Унион Берлин".