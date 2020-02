Льорис и Хатебур – лучшие игроки матчей ЛЧ среды

УЕФА определил лучших футболистов вчерашних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Приз за яркие и полезные действия в матче "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" получил французский вратарь "шпор" Уго Льорис.

Лучшим игроком встречи "Аталанты" и "Валенсии" (4:1) был признан хавбек "Королевы провинциалов" Ханс Хатебур – футболист оформил дубль в этом матче.

???? Grazie ai suoi primi due gol in @championsleague, è Hans #Hateboer il #ManoftheMatch di #AtalantaVCF!



????@Hans33Hateboer wins the #UCLMOTM after scoring his first two #UCL goals!#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/AfYTlLZwMt